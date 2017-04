Cuba está na moda

Agora, já podem ser vendidas e compradas, mas só dentro do país. Não há exportação porque são consideradas património nacional.



No ano passado, esses clássicos foram o cenário perfeito para o desfile da Chanel em Havana. Um momento histórico que colocou a ilha ainda mais na moda.



À boleia de um dos clássicos pode chegar-se ao Malécon, a marginal, e desfrutar do ambiente, da música e da alegria dos cubanos. Principalmente ao fim do dia, turistas e locais juntam-se para trocarem experiências. Mas em Havana pode chegar-se a pé a todo o lado. A praça das Armas e a da Revolução são paragem obrigatória, assim como o Capitólio, o Grande Teatro de Havana e o Museu da Revolução.



Os charutos são outros dos pequenos prazeres do país e as fábricas de tabaco Patagás e La Corona são paragens interessantes.



A gastronomia também encanta quem por lá passa. Os sabores misturam influências africanas, espanholas e francesas e podem ser degustados em casa dos cubanos. Camarão e lagosta estão no topo das preferências. Só experiências inesquecíveis que fazem querer voltar, sempre!



Carnaval de Santiago

A viagem a cuba não fica completa sem uma passagem por Santiago, que alia história e cultura a um animado Carnaval.



Esta festa é celebrada em agosto, mas quem for noutra altura do ano pode sempre visitar o Museu do Carnaval e encontrar todo o tipo de disfarces e máscaras. Com a proximidade da Jamaica, a influência da música é evidente.



Outros pontos de interesse são o Castelo do El Morro (Património Mundial da UNESCO), a casa de Diego de Velázquez, a catedral de Nossa Senhora da Assunção e o cemitério Santa Ifigenia, um local sagrado onde estão os restos mortais das figuras mais importantes do país, como Fidel Castro.



A leste de Santiago encontra-se a Reserva da Biosfera Baconao, com paisagens paradisíacas e praias de cortar a respiração.



É um dos destinos mais procurados do momento e percebe-se porquê. Cuba reúne o melhor das Caraíbas – praias paradisíacas com água cristalina e areia branca – e cultura a cada esquina. Quem lá vai, pode mergulhar no mar azul-turquesa de Varadero de manhã e, à tarde, passear pelas míticas ruelas de Havana Velha, recordar em cada edifício, em cada praça e até nos carros a história da revolução cubana. Tudo à distância de pouco mais de 100 quilómetros.Em Cuba tudo parece ter parado em 1959 e quem aterra no país viaja no tempo. Com a maior abertura do regime e depois da morte de Fidel Castro, a ilha corre o risco de perder a essência e o carisma que a caracterizam. Daí o aumento significativo deste país como destino de férias, que tem feito disparar os preços, havendo alturas em que a procura de alojamento ultrapassa a oferta.Quem é apaixonado por história tem obrigatoriamente que passar por Havana. Por todo o lado assiste-se a um verdadeiro desfile de carrosclássicos. Ford, Chevrolet, Cadillac, Buick e outros chegaram dos EUA antes de 1959 e têm sido invejavelmente conservados. Atualmente, a maioria deles serve de táxi e faz as delícias dos turistas.