Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Damage Cocktail Departament, um bar com barbearia e tattoos

Nasceu em Marvila um espaço onde pode beber um mojito de ananás enquanto faz um piercing.

Por Natacha Nunes Costa | 19:40

Já pensou fazer uma tatuagem ou um piercing num bar especializado em cocktails que é também uma barbearia? Não?! Pois agora é possível na rua do Açúcar, no Poço do Bispo, em Marvila, Lisboa.



O Damage Cocktail Departament abriu no passado mês de julho e é já um sucesso. O mojito de ananás é a sua imagem de marca mas há ainda uma grande variedade de gins, cocktails originais e snacks que pode experimentar enquanto ganha coragem para fazer um penteado novo, aparar a barba ou até, quem sabe, fazer um desenho definitivo no corpo.



O ambiente é descontraído e a decoração alternativa, digna de um verdadeiro estúdio de tatuagens. Há caveiras, partes de carros, máscaras e ainda espaço para organizar eventos privados como aniversários, despedidas de solteiro ou qualquer festa que tenha na ideia.



Além disso, este bar cheio de carisma organiza também eventos temáticos, ‘happy hours’ com preços convidativos e até churrascos. Funciona de segunda a sábado das 10h00 às 20h00.