Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daniela Ruah ternurenta com a filha

Atriz mostra-se animada e muito divertida ao lado da filha, de um ano.

06:00

As imagens falam por si. A cumplicidade entre Daniela Ruah e a filha, Sierra, de um ano é visível nas imagens partilhadas pela atriz nas redes sociais.



Numa das fotos, Ruah surge com a filha às cavalitas, e o sorriso está estampado. Mas também a bebé, fruto da relação com David Olsen, se mostra animada e muito feliz com os momentos partilhados ao lado da mãe.



"Um passeio com a ‘mini eu’ até à Rua de Nova Iorque, num dia cinzento perfeito. Adoro este fatinho", escreveu na legenda das imagens.