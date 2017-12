Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

David Carreira de férias com Giovanna Ewbank

Passagem de ano do cantor será no Brasil.

08:38

Depois de ter estado em Portugal para participar no novo videoclipe de David Carreira, Giovanna Ewbank já regressou ao Brasil e está a passar os últimos dias do ano em Fernando de Noronha.



A atriz partilhou fotografias das férias nas redes sociais, mas foi um comentário do filho de Tony Carreira a causar surpresa, em que revela que irá ter com Giovanna ao Brasil.



"Estou chegando", escreveu o cantor de 26 anos na caixa de comentários da fotografia em que a atriz brasileira aparece em pose ousada em biquíni vermelho.



Encantado com as curvas da brasileira, é a seu lado que David Carreira deverá entrar em 2018.