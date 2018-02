Filho de Tony Carreira esteve com ex-concorrente de ‘A Quinta’ e ‘Casa dos Segredos’, da TVI.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

Desde que se separou de Carolina Loureiro, no final do verão, David Carreira não voltou a assumir uma relação. No entanto, no Dia dos Namorados, o cantor de 26 anos esteve a jantar num restaurante na Costa da Caparica com Angélica Jordão, conhecida por ter participado em A Quinta e na Casa dos Segredos, da TVI.