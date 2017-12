Curvas de Giovanna Ewbank encantam filho mais novo de Tony Carreira.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

David Carreira escolheu a atriz Giovanna Ewbank, de 31 anos, para ser a nova musa do seu videoclipe e a verdade é que, depois das gravações, que decorreram no Porto, o filho de Tony Carreira ficou encantado com as curvas da brasileira.