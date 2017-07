Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

De férias com animais

Sugestões para passar dias tranquilos na companhia do seu amigo de quatro patas.

Por Paulo Fonte | 10:30

Com a chegada dos meses quentes coloca-se a mesma dúvida para muitos donos de animais. Além da escolha normal do destino de férias, acrescenta-se a variante ‘local onde o cão ou gato pode ser bem acolhido’.



Isto quando se sabe – revela um estudo do site de alojamentos HomeAway – que mais de metade dos donos de cães e um quarto dos donos de gatos levam os bichos nas férias.



Nestas páginas vai encontrar um conjunto de conselhos úteis que podem facilitar os seus dias de descanso na companhia do seu amigo de quatro patas. Ou, no caso de ser impossível viajar com a sua companhia, também apresentamos algumas sugestões para partir sem preocupações quanto ao bem-estar do seu bicho.



Saiba também em que praias pode brincar à vontade com o seu cão sem estar a cometer nenhuma ilegalidade. Aproveite as férias e divirta-se em boa companhia.



Duas praias para brincar à vontade

Os banhistas que pretendam ir à praia com os seus amigos de quatro patas já têm dois areais disponíveis devidamente legalizados. Depois de no ano passado o município de Peniche ter sido pioneiro nesta ‘aventura’, desde o dia 15 deste mês foi inaugurado um novo espaço, desta vez em Viana do Castelo.



Até dia 15 de setembro, a praia do Coral – nome atribuído em 2000, após o acidente com um navio chinês ‘Coral Bulker’ –, a par da praia do Porto da Areia Norte, em Peniche, está autorizada a receber cães. O projeto resultou de uma parceria entre a câmara municipal e uma associação local de defesa dos animais, a Vila Animal, e a Autoridade Portuária, que é a entidade administrante. No dia da inauguração foram distribuídos folhetos informativos, designados ‘Quatro Patas’, com todas as regras de segurança para este tipo de locais.



Entre as normas contam-se a obrigatoriedade de os animais estarem registados, usarem trela com um metro e, no caso das raças consideradas perigosas, usarem açaime.



A praia Porto da Areia Norte, a dois quilómetros do centro de Peniche, foi a primeira a ser inaugurada para este fim, em agosto de 2016. A inexistência de cordões dunares e a impossibilidade de passagem para praias com concessões foram alguns dos cuidados a ter para a sua escolha.



Planeie as suas férias



Se vai com ele...



Veterinário - Uma ida ao veterinário é sempre necessária. Só um profissional especializado pode perceber se o estado de saúde do animal é compatível com uma viagem ou mudanças repentinas de rotina. Preste atenção às vacinas.



Viagem de carro - Os animais necessitam de pausas regulares para beberem água, fazer as suas necessidades e mexerem-se um pouco. No caso dos gatos deve utilizar-se uma caixa transportadora, para os cães um cinto de segurança especial. Tenha muita atenção para o animal não fugir.



Comboio e autocarros - Informe-se sempre. Algumas empresas não transportam determinadas raças, por razões de segurança. Outras exigem a apresentação do boletim de vacinas e licença.



Aviões - A maioria das companhias áreas tradicionais permite o transporte de animais, desde que se respeitem as condições exigidas. Se o animal não superar o peso máximo estabelecido pode viajar na cabina do avião. Caso contrário, deverá viajar no porão. Deve ser transportado numa bolsa de transporte adaptada.



Alojamento - Se não se imagina longe do seu amigo, há cada vez mais hotéis, apartamentos e hostels que permitem a presença de animais. Basta procurar.



Casas de campo ou herdades - Nestes espaços existe maior liberdade para quem leva o seu animal. O espaço maior, a ausência de outros inquilinos e a possibilidade de passear à vontade são óptimas razões para optar por esta solução.



O que o animal precisa - Tal como faz a sua mala, não esqueça de preparar um ‘nécessaire’ do seu amigo. Não esquecer: boletim sanitário, alimentação, bebedouro, brinquedos, medicação, chapa de identificação, trela, açaime, cinto de segurança para a viagem de automóvel, sacos para recolha de dejectos, caixa de areia.



Se ele fica...



Conheça o ‘terreno’ - Faça uma visita antecipada ao sítio onde vai deixar o animal. Inteire- -se do local, limpeza e número de animais que podem ser recebidos. Atenção às dimensões do espaço. É importante que o seu bicho continue a fazer o mesmo tipo de alimentação, dê conta das rotinas e preferências.



Amigos, família, vizinhos - Esta é uma opção muito utilizada. Peça ajuda a pessoas de confiança para cuidarem do seu animal. Mas, primeiro, confirme se têm condições para o fazer. Não arrisque. Preocupado, as férias não vão saber-lhe bem.



Pet sitting - Caso prefira que o seu animal de estimação não saia do ambiente normal, pode recorrer a pet-sitters – profissionais que se deslocam a sua casa para tratar do seu animal.



Hotéis - Há cada vez mais espaços onde pode deixar o seu amigo enquanto vai de férias. De norte a sul do País, os hotéis para animais são os mais variados, com ofertas diferenciadas e preços para todas as carteiras.



Contactos - Essencial. Deixe sempre o seu contacto e o do veterinário.



Cidades ‘amigas’:

Se pretende viajar para o estrangeiro, saiba que a tendência para os aceitar é cada vez maior. Vejamos alguns casos:



Berlim

A Alemanha é um dos países mais ‘pet-frendly’ da União Europeia. Em Berlim, os animais podem viajar nos transportes públicos sem restrição de tamanho ou raça.



Paris

O número impressiona; quase 7,5 milhões de habitantes têm um amigo de quatro patas. São muitos os parques onde se pode passear com os cães, os animais podem entrar em grande parte dos restaurantes. Mas atenção, há restrições ao tamanho.



Nova Iorque

A maioria dos hotéis permite que se faça acompanhar do seu amigo. Também há vários restaurantes que abrem as portas sem qualquer problema. Um destino a considerar.



Bruxelas

Viajar de transportes públicos é uma maravilha; não há restrições ao tamanho do seu animal. Não faltam parques, os restaurantes são recetivos.



Roma

A aceitação tende a aumentar. Há restaurantes amigos dos animais e em Baubeach, a estância balnear mais perto da cidade, há uma praia que lhes é destinada.



Parques na cidade

Os cães têm mais um espaço em Lisboa onde podem brincar à vontade. Está localizado no Jardim Fernando Pessa, no Areeiro, e conta com perto de 180 metros quadrados com diversos equipamentos. Há slalom, barreiras de salto e túnel. E também bebedouros e WC caninos. Mas este não é o único na capital.



No Jardim do Campo Grande existe desde 2013 um espaço de recreio vedado onde os animais podem correr em segurança. Tem um percurso de obstáculos. Também a praça São João Bosco foi alvo de intervenção. Agora existe um espaço ao ar livre dotado de equipamentos específicos, um WC canino e uma fonte.



Braga também já conta com um espaço deste tipo, o Parque Picoto, composto por equipamentos que permitem exercícios em salto, rampa, paliçada ou túnel. Um conceito que ganha força no País, após o primeiro parque para cães ter surgido nos Estados Unidos em 1979.