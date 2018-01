Cantora foi mãe de gémeos há sete meses e fãs elogiam a sua boa forma física.

Por Vânia Nunes | 08:35

Sete meses depois de ter sido mãe dos gémeos Rumi e Sir, Beyoncé voltou a agitar as redes sociais devido à sua forma física. A cantora de 36 anos foi a estrela da gala pré-Grammys, organizada por Clive Davis, no sábado, em Nova Iorque, 24 horas antes da grande cerimónia que distinguiu o melhor do mundo da música.