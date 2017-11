Decote de Rita Pereira nos MTV EMA 2017 dá que falar

Atriz deslumbra em Londres ao mostrar a boa forma física.

A passadeira vermelha dos MTV Europe Music Award (EMA) dá sempre que falar pela excentricidade escolhida pelas celebridades. Este ano, a portuguesa Rita Pereira escolheu um decote profundo que incendiou a capital do Reino Unido.

A celebridade da TVI parece ter acertado em cheio ao optar por um macacão preto com algumas transparências acompanhado por decote em V profundo com as costas abertas.

A atriz participa mais uma vez no evento, a convite da MTV Portugal, que este ano se realiza na Arena Wembley, em Londres.

Nas redes sociais, o decote de Rita Pereira parece ter captado a atenção dos internautas que fazem chover dezenas de comentários a elogiar a boa forma física da atriz.

A edição deste ano é apresentada pela cantora e compositora Rita Ora.

Dos artistas com mais nomeações, Taylor Swift é cabeça de lista ao estar nomeada em seis categorias, seguida de Shawn Mendes, com menos uma nomeação que a cantora e a fechar o top três, Kendrick Lamar e Ed Sheeran, estão amos nomeados para três prémios.

Para o ‘Best Portuguese Act’, Mickael Carreira, HMB, DJ Overule e Virgul são os português que estão na luta para receber o prémio.