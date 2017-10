Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Delft: encanto medieval entre canais

Terra natal do pintor Johannes Vermeer, esta pequena cidade perto de Haia merece ser descoberta aos poucos.

Por Sónia Dias | 03.10.17

É conhecida pela tradicional porcelana azul e branca e por ser a terra natal do pintor Johannes Vermeer. Mas Delft é muito mais do que isso.



A cerca de meia hora de Haia, capital política da Holanda, esta pequena e encantadora cidade medieval é perfeita para quem quer fugir à confusão, ainda para mais quando se encontra fora dos principais circuitos turísticos.



Quintas e sábados são dias de mercado em Delft. Um dos mais procurados é o Bloemenmarkt, ou mercado das flores, que enche a praça central, onde se ergue a imponente Nieuwe Kerk (Igreja Nova) de cores e fragâncias.



Passear pelas ruas e canais de Delft é um prazer, com lojinhas para todos os gostos e cafés acolhedores onde, no inverno, é possível degustar um aconchegante chocolate quente.



Vermeer e a sua rapariga com brinco de pérola simbolizam a cidade

‘A Rapariga com Brinco de Pérola’, uma das obras mais conhecidas de Vermeer, surge em todas as esquinas de Delft desde que Peter Webber escolheu a cidade para servir de cenário ao filme homónimo sobre a vida do pintor nascido em 1632, protagonizado em 2003 por Scarlett Johansson e Colin Firth. Atualmente, o artista está sepultado na Igreja Velha (Oude Kerk) de Delft, construída em 1246, mas nenhuma das suas obras permanece na cidade - foram distribuídas pelo Rijksmuseum, em Amesterdão, e por outros museus na Europa e EUA.