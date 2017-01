Depoimento de Kim Kardashian sobre assalto revelado

Foi na noite de 3 de outubro que Kim Kardashian foi vítima de um assalto à mão armada num aparthotel em Paris, causando um prejuízo de cerca de nove milhões de euros em jóias à socialite.



O primeiro depoimento da mulher de Kim Kardashian às autoridades francesas foi agora revelado na íntegra pelo Journal du Dimanche, onde a mesma relata tudo aquilo que diz ter vivido na noite do crime.



Kim Kardashian começa por contar que se encontrava na casa de banho quando ouviu barulhos na porta. "Gritei a perguntar quem estava ali mas ninguém respondeu. Foi nessa altura telefonei para o meu guarda-costas que não estava ali. Foi então que surgiram duas pessoas - um deles encapuzado, com um boné e um casaco onde se encontrava escrito 'polícia'. Estavam também acompanhados pelo rececionista do hotel que estava amarrado ", disse.

A filha de Kris Jenner contou ainda que um dos assaltantes lhe terá pedido em inglês para lhe entregar o seu anel, com um acentuado sotaque francês. "Eu disse que não sabia onde ele estava mas eles apontaram-me uma arma. Foi então que eu peguei no anel que estava em cima da mesinha de cabeceira que valia 4 milhões de dólares", relatou Kim.









"Levaram-me para a casa de banho, mais especificamente para a banheira. Na minha caixa de joias estavam duas pulseiras de diamantes da Cartier, um colar de ouro com diamantes incrustados da Jaboc, brincos com diamantes de Loraine Schwarz e outros da Yaninas", enumerou.



Recorde-se que na semana passada, a polícia francesa deteve 17 suspeitos do assalto em Paris, dez das quais foram assaltadas formalmente e permanecem presas.



