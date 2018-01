Desassoreamento do Mondego em Coimbra evita cheias e permite valorização do rio

Por Lusa | 05:00

O desassoreamento do Mondego em Coimbra, iniciado em agosto de 2017, vai evitar cheias e permitir, com outras intervenções projetadas ou já em curso, a valorização e integração efetiva do rio e suas margens na cidade.

A necessidade de dragar o leito do rio entre a Ponte Rainha Santa (também identificada por Ponte Europa) e o Açude Ponte, numa extensão de cerca de três quilómetros, tornou-se ainda mais evidente com as cheias do início de 2016, que provocaram "prejuízos significativos em Coimbra e na região do Baixo Mondego", afirma à agência Lusa o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado.

Trata-se de "uma obra muito importante" para evitar cheias, que, com outras intervenções que estão programadas ou a decorrer, por exemplo, nos rios Alva (na Barragem das Fronhas) e Ceira (ambos afluentes do Mondego, a montante de Coimbra), vai permitir melhor controlo do nível da água, designadamente em Coimbra.