Desfile do dragão gigante marca primeiro dia do ano do Cão em Macau

Por Lusa | 10:21

A cerimónia do dragão dourado gigante marcou hoje, em Macau, o primeiro dia do ano do Cão, juntamente com danças de leões, queima de panchões e distribuição de "lai-sis".

O dragão dourado gigante, de 238 metros de comprimento, "mostrou-se" nas ruínas de S. Paulo e no largo do Senado, dois dos principais pontos turísticos da cidade, acompanhado por vários leões e os deuses da Fortuna, Felicidade, Longevidade e Prosperidade, além dos 12 animais do horóscopo chinês.

Depois da queima de panchões [cartuchos de pólvora], no largo do Senado, vários responsáveis presentes, como a diretora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, o presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, José Tavares, e a presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian, distribuíram envelopes vermelhos ["lai-sis"] com uma oferta simbólica em dinheiro.