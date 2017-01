Detida dupla suspeita de assalto à mão armada a residência em Sever do Vouga

Os detidos estão indiciados pela prática do crime de roubo agravado.



Segundo a PJ, a viatura em causa veio mais tarde a ser localizada abandonada, carbonizada e totalmente destruída.Os detidos estão indiciados pela prática do crime de roubo agravado.

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou hoje a detenção de dois homens, de 26 e 27 anos, suspeitos de terem roubado, sob ameaça de arma de fogo, uma residência em Sever do Vouga onde se encontravam uma mulher e um filho menor.Em comunicado, a PJ refere que o crime ocorreu na noite de 29 de outubro de 2015, quando os assaltantes, um mecânico e um operário fabril, entraram numa residência situada em Pessegueiro do Vouga, no concelho de Sever do Vouga, munidos com uma caçadeira."As vítimas, mãe e filho menor, foram abordadas no interior da sua residência e ameaçadas com a arma de fogo empunhada pelos assaltantes, que, entre outros objetos, levaram uma viatura automóvel de fabrico recente que se encontrava parqueada na garagem", refere a mesma nota.