Dez arguidos julgados por assalto em Sintra que levou a homicídio de automobilista

Por Lusa | 20:40

Um dos dez arguidos que começaram hoje a ser julgados pelo assalto a uma carrinha de valores em Sintra, do qual resultou a morte de um homem, em 2016, disse que só soube do homicídio após a fuga.

Segundo explicou o único arguido que hoje prestou declarações, quando o veículo em que seguiam se despistou, no acesso à Autoestrada 16 (Cascais-Belas), durante a fuga do assalto a uma carrinha de valores junto a um hipermercado no Lourel, em 28 de fevereiro de 2016, bateu com "a cara no volante" e ficou inconsciente.

Afirmando desconhecer se esteve inconsciente durante "cinco segundos ou cinco minutos", afirmou que os restantes cinco assaltantes fugiram a pé para a A16 e tentaram fazer parar carros que passavam para prosseguir com a fuga.