Dezoito crianças mortas por desnutrição este ano num hospital venezuelano

Por Lusa | 21:22

Dezoito crianças morreram em dois meses por desnutrição num hospital da cidade venezuelana de Maturín, a sudeste de Caracas, revelou hoje fonte oficial da instituição.

"No primeiro mês deste ano, 25 crianças deram entrada [no hospital] apresentando quadros clínicos de desnutrição crónica e em fevereiro registaram-se mais quatro ingressos. Desses 29 casos, apenas 11 sobreviveram", afirmou a chefe de pediatria do Hospital Universitário Dr. Manuel Núñez Tovar.

Segundo Yacirka Vásques, as vítimas vão de lactantes até crianças com menos de quatro anos de idade.