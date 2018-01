Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diana Chaves adia sonho da maternidade

Atriz já partilhou com os amigos que quer aumentar a família, mas um convite para voltar às novelas fê-la repensar os planos.

11:33

Noiva de César Peixoto, Diana Chaves, de 36 anos, já afirmou várias vezes que o casamento não é uma das suas prioridades, mas, segundo revelou aos amigos mais próximos, ter outro filho é uma vontade.



No entanto, o convite feito pela SIC para integrar o elenco da nova novela fê-la repensar o futuro. A atriz e apresentadora decidiu aceitar, uma vez que estava afastada da ficção desde 2016, quando integrou o elenco de ‘Coração d’Ouro’.



Entretanto, no ano passado, fez uma pequena participação em ‘Espelho d’Água’.



As gravações de ‘Vidas Opostas’ já começaram e Diana terá como colegas de elenco Sara Matos, Joana Santos, Paula Lobo Antunes e Diogo Amaral.