Diana Chaves feliz com custódia partilhada

César Peixoto e Isabel vão dividir a guarda do filho, Rodrigo Alegria.

Após ter sido decretado pelo tribunal que César Peixoto e Isabel Figueira vão dividir a guarda do filho, Rodrigo, de 10 anos, fruto da relação com Isabel Figueira, as mudanças na família são evidentes. Isto porque antes a criança apenas estava em casa do pai em fins de semana alternados e agora passa a viver metade do mês com o ex-jogador.



Uma decisão que deixa Diana Chaves feliz, assim como toda a família, em especial a filha de ambos, Pilar, de quatro anos.



"A Pilar está muito feliz... São irmãos, é normal", confessa Diana Chaves, que prefere não se alongar quanto à decisão do tribunal. "Prefiro não comentar este assunto", remata.



Recorde-se que Diana e César estão juntos há cerca de nove anos e têm uma filha em comum. No entanto, afirmam que em breve a família deverá aumentar, uma vez que demonstram a vontade de ter um segundo filho.



"É verdade que queremos, mas ainda não estou grávida", fez saber.