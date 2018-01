Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dicas para enganar a preguiça

Treinar em grupo, trocar de modalidade ou arranjar um plano de treino são algumas soluções.

Por Mário Figueiredo | 20:33

Todos os atletas passam por uma fase de falta de vontade para treinar. Por vezes a preguiça ganha esta luta diária, mas há métodos para contrariar esta tendência, agravada pelo frio ou a chuva. Qualquer desculpa serve para adiar o treino para o dia seguinte.



Arranjar motivação para treinar não é fácil. A perda de peso ou a melhoria da qualidade de vida são as razões mais vulgares, mas há outras, como o convívio e a superação de objetivos. Quando se atinge este nível é necessário repensar o treino e os seus hábitos. Se tem dificuldades em motivar-se, deve procurar ajuda para treinar, criar um plano de atividades e traçar uma meta a longo prazo e várias a médio e curto prazo, que servem de referência para a objetivo principal. Treinar em grupo é a melhor forma de praticar atividade física com regularidade. Depois de combinar uma sessão todos se sentem obrigados a estar presentes. Além disso, podem motivar-se uns aos outros.



A partilha de experiências ajuda a superar estas fases de menos fulgor. À impossibilidade de ter um grupo deve arranjar um treinador, fundamental para a evolução com um plano de trabalho progressivo. Essa relação funciona como um contrato de obrigação. Ajuda a levantar da cama ou a treinar ao fim de um dia de trabalho.



Outra das soluções passa por procurar praticar outras modalidades. Se está saturado de uma, pode experimentar outras durante um período e regressar à original sem perder massa muscular ou aumentar o peso. O inverno é uma das fases críticas neste aspeto, o frio, a chuva e os dias mais curtos fazem adiar o treino para o dia seguinte.



Os ginásios ganham nesta altura um papel fundamental. Têm um horário alargado, permitem proteger da chuva e frio. E pode ter, desde logo, o acompanhamento de um personal trainer que pode monitorizar a atividade. A participação nas aulas é uma boa opção.



Não desista, bons treinos!