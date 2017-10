Ator viu os seus bens e contas penhoradas depois de ter comprado carro com situação fiscal por regularizar. Artista está revoltado.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

Diogo Amaral foi ouvido, ontem, pelo Tribunal de Espinho num processo onde é vitima num esquema de burlas com venda de carros. O ator comprou um BMW usado, num stand em Santa Maria da Feira, com os quilómetros adulterados e com a situação fiscal por regularizar.