Diogo Morgado falha funeral do avô

Ator estava afastado do familiar.

Diogo Morgado, de 36 anos, faltou às cerimónias fúnebres do avô materno devido a desentendimentos familiares. Ao que parece, o ator e os avós há muito que não tinham qualquer tipo de ligação, à semelhança dos pais, Maria de Fátima e Francisco Soares.



No entanto, a mãe de Diogo fez questão de prestar uma última homenagem a António Morgado. As cerimónias realizaram-se em Ferreira do Zêzere.



Diogo Morgado, recorde-se, mantém uma relação discreta com a atriz Joana de Verona. O ator é pai de dois filhos, Santiago, de oito anos, e Afonso, de um, ambos fruto da relação com a maquilhadora Cátia Oliveira, de quem está separado desde o início do ano.