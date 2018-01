Por Lusa | 16:29

O diretor-geral da Uber para a Península Ibérica considerou hoje haver "mercado para todos"

no transporte através de plataformas eletrónicas, frisando que a empresa quer motivar as pessoas a deixar o carro em casa.

No dia em que foi lançada a Taxify, a quarta plataforma do género a operar em Portugal (depois da Uber, da Cabify e da Chofer), Rui Bento não se mostrou preocupado com a eventual passagem de motoristas da Uber para esta nova aplicação.