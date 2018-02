Casal prepara nova festa para celebrar união.

Por Hugo Alves e João Monteiro de Matos | 01:30

No dia 10 deste mês, Gabriela Sobral, de 52 anos, e Inês Herédia, de 28, deram o nó numa cerimónia privada, na Conservatória de Oeiras, perante duas mulheres: Rita Ferro Rodrigues e uma amiga de infância da atriz de ‘Paixão’. Oesteve com Gabriela Sobral no 10º aniversário do ‘Fama Show’, que decorreu no Terraza Martini, em Lisboa.