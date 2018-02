Dívidas de Jamie Oliver obriga chef a fechar 12 restaurantes

450 empregados serão despedidos.

O chef e apresentador Jamie Oliver vai fechar 12 dos 25 restaurantes italianos que tem espalhados pelo mundo por ter dívidas de cerca de 80 mil euros.

De acordo com o jornal The Sun, o britânico, de 42 anos, já está a tentar negociar com os proprietários dos espaços onde estão localizados os estabelecimentos da rede Jamie’s Oliver para descer o valor do aluguer e já terá conseguido diminuir 30% dos gastos. Contudo, elevado valor em dívida, fará com que despeça pelo menos 450 empregados.

Ainda segundo a mesma publicação, o valor em dívida é o somatório de empréstimos por pagar, pagamentos atrasados a fornecedores e salários em atraso aos empregados. Jamie Olivier ainda não falou publicamente sobre o assunto.

Recorde-se que o chef abriu, recentemente, um restaurante em Lisboa.