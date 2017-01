Divulgadas fotos de assaltantes de Kim Kardashian

A polícia francesa deteve na quinta-feira 17 pessoas suspeitas de envolvimento no assalto à mão armada de que foi vítima a socialite norte-americana Kim Kardashian, ocorrido em outubro do ano passado, em Paris. Os detidos, com idades entre os 23 e 72 anos, já tinham cadastro por crimes anteriores. Três são mulheres e dois são negociantes de diamantes.



O site do TMZ divulgou as fotos dos suspeitos que foram identificados através de vestígios de ADN encontrados no apartamento em Paris, de onde foram furtadas joias no valor de dez milhões de euros.

