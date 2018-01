Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Dizem que a TV me deixa mais velha”, revela Judite Sousa

Jornalista da TVI confessa que as abordagens que recebe na rua são “afetuosas”.

08:58

Judite Sousa foi distinguida com um prémio na gala Cinco Estrelas, que decorreu na quarta-feira, no Teatro Tivoli, em Lisboa.



A jornalista, de 57 anos, confessou que não tem noção da opinião que as pessoas têm de si, uma vez que passa mais tempo em casa. No entanto, quando é abordada, recebe muito carinho do público.



"Não tenho tempo para sair à rua. Sou muito trabalho casa e casa trabalho. Não sou de andar na rua, mas quando tenho que sair sinto que as pessoas são afetuosas. Dizem é sempre que a televisão me deixa mais velha", revelou.



A jornalista da TVI voltou a reforçar que o trabalho em televisão é o seu grande alento. "A televisão é o meu estanque porque eu trabalho nela desde os 18 anos. O trabalho sempre me preencheu totalmente".



Para a ocasião, Judite Sousa escolheu um vestido preto curto e mostrou-se sorridente.