Mãe de Cristiano Ronaldo publicou imagem no Instagram.

17:34

Dolores Aveiro partilhou uma foto este domingo ao lado de Cristiano Ronaldo, Katia e dos netos Rodrigo, Dinis e Cristianinho.

Na legenda da imagem, a matriarca da família Aveiro escreveu: "Domingo em família. Beijinhos".

Na foto de família faltam Georgina Rodríguez e os três filhos mais novos do craque do Real Madrid.



Recorde-se que, este sábado, Dolores partilhou a primeira foto com a neta Alana Martina.