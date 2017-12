Dolores Aveiro recebe visita dos netos

Mãe de Ronaldo partilhou fotografia nas redes sociais.

Dolores Aveiro recebeu a visita dos netos na sua casa. A matriarca da família Aveiro partilhou uma fotografia com os gémeos Eva e Mateo ao colo."Olhem quem veio a casa da avó fazer uma visita", lê-se na legenda da fotografia partilhada no Instagram.A mãe de Ronaldo têm-se mostrado cada vez babada com os novos elementos da família e tem partilhado com os fãs os vários momentos que passa com os netos.