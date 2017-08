Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dolores Aveiro revela segredos da juventude

Mãe de Ronaldo respondeu a perguntas dos fãs no Facebook.

08:24

Dolores Aveiro, de 62 anos, esteve em direto na sua página de Facebook e respondeu a algumas curiosidades dos fãs e seguidores.



No vídeo, a matriarca do clã Aveiro revelou um dos seus maiores segredos.



"Fazer exercício, andar muito e ter cuidado com o corpo. É assim que me mantenho jovem".



Além de falar sobre os cuidados que tem com a sua imagem, Dolores Aveiro revelou ainda que sente "um orgulho enorme" por ser mãe do melhor jogador do Mundo.