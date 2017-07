Dolores ‘babada’ com os gémeos

Matriarca do clã Aveiro publicou foto com Eva e Mateo.

11.07.17

De férias com toda a família, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, não podia estar mais feliz, até porque tem mais dois netos a quem dar amor. A matriarca do clã Aveiro partilhou esta terça-feira a primeira fotografia com os netos gémeos, Eva e Mateo, ao colo.

"Passando tempo com os meus netos mais recentes", diz Dolores, que tem mostrado no Instagram alguns momentos das férias em família em Ibiza.



Recorde-se que Dolores terá sido a primeira pessoa a ver os gémeos. Foi a mãe de Cristiano Ronaldo que viajou com os bebés dos EUA, onde foram concebidos, através de uma barriga de aluguer, para Portugal.