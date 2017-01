Drama mobiliza Cláudia Vieira

O que achou desta notícia?







Marta d’Orey não sabia, mas a gripe A que contraiu em Londres quando lá estava a estudar, há cinco meses, teve consequências mais graves do que os médicos previam. Uma série de diagnósticos errados teve o pior dos resultados: a jovem saiu da gripe com uma bronquiolite obliterante pós-infecciosa, que lhe deixa apenas 14% de função respiratória e a obriga a viver com recurso a uma bomba de oxigénio.A atriz Cláudia Vieira é uma das figuras públcias que apoia a jovem.