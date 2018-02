Duelo de chefs no Botequim Açoriano

Chef Chakall é o primeiro convidado do evento que tem como padrinho Fernando Mendes.

O restaurante Botequim Açoriano, localizado na ilha de São Miguel, nos Açores, está a celebrar dois anos de existência e, para comemorar esta data, vai presentear os seus clientes com uma iniciativa que conta com vários chefs nacionais de renome e um padrinho que, como todos sabem, aprecia gastronomia: o apresentador Fernando Mendes.

O projeto gastronómico ‘Botequim com Vida’ começa já esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, e conta com o Chef Chakall que irá partilhar a cozinha do restaurante de Rabo de Peixe com Dodó, a Chef residente.

Durante o dia, os chefs vão recolher os melhores produtos locais para, à noite, integrá-los num jantar que se espera seja uma "explosão de sabores". Uma "batalha" que Rúben Pacheco Correia, proprietário do espaço, pretende que ajude a "afirmar a gastronomia açoriana no panorama nacional" com chefes de referência que "irão credibilizar a gastronomia local com o seu toque de excelência mundial".

O padrinho do evento irá participar em alguns dos jantares que, a cada mês, contam com um Chef de renome diferente. Estes profissionais, em conjunto com a Chef Dodó, prometem dar conhecer a realidade gastronómica açoriana, assim como os produtos do arquipélago, com um toque de originalidade multicultural e contemporâneo.