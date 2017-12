Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duelo de glamour entre Meghan e Kate

Looks de milhares de euros em cerimónia de Natal.

08:50

A noiva do príncipe Harry, Meghan Markle, fez a sua estreia na cerimónia de Natal da família real britânica, tornando inevitáveis as comparações com a mulher de William, Kate Middleton.



Tanto a duquesa de Cambridge como a atriz norte-americana usaram vestuário avaliado em milhares de euros. Grávida, Kate optou por um casaco Miu Miu no valor de 3300 euros e elegeu uns brincos da marca Kiki McDonough Eden, que custam 3200 euros. Já Meghan escolheu um casaco com cinto da Sentaler, que está à venda por 1100 euros. Em destaque também esteve a mala da Chloé, no valor de 1300 euros.