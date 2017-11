Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dustin Hoffman acusado de assediar jovem de 17 anos

Caso terá acontecido em 1985.

O ator Dustin Hoffman está a ser acusado de assédio sexual por uma antiga estagiária. Segundo Anna Graham Hunter, agora escritora, o caso remonta a 1985, altura em que tinha 17 anos e trabalho no filme "A Morte do Caixeiro Viajante".



Num artigo publicado esta quarta-feira no Hollywood Reporter, Hunter garante que o ator a apalpou, usando linguagem inapropriada com a menor sempre que se encontrava com ela durante as cinco semanas em que foi sua estagiária.



"Ele falava de sexo comigo e apalpava-me o rabo", confessa agora a mulher que, na altura, tinha 17 anos. "Um dia fui ao camarim dele levar o pequeno-almoço e ele disse que queria um ovo bem cozido e um clitóris mal cozido. Toda a gente se riu, mas eu saí, sem conseguir falar. Fui para a casa de banho chorar", relembra.



"Aos 49 anos, o que ele fez encaixava-se no que as mulheres sentiam em Nova Iorque e noutros lugares. Mas eu era uma criança, ele era um predador e isto foi abuso sexual", assegura.



A mulher garante que se queixou, na altura, a alguém responsável na produção, mas que recebeu como resposta que devia sacrificar-se.



"Peço desculpa"

O ator já reagiu ao artigo, lamentando o seu comportamento. "Tenho o maior respeito pelas mulheres. Sinto-me terrível por saber que algo que fiz a fez sentir desconfortável. Peço desculpa. Isto não é reflexo de quem eu sou", disse Hoffman.



Esta é a mais recente revelação do escândalo de agressões sexuais que tem tomado conta de Hollywood e que começou com dezenas de mulheres a queixarem-se do comportamento de Harvey Weinstein. Para além de Hoffman e Weinstein, escândalos similares têm toldado as carreiras de outras figuras do meu, como Kevin Spacey, James Toback ou Brett Ratner.