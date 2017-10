Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

E vão 25 anos da marca João Portugal Ramos

O enólogo do Alentejo está a fazer um trabalho bastante meticuloso na região dos vinhos verdes.

Por Edgardo Pacheco | 10:00

João Portugal ramos é daqueles escassos enólogos associados historicamente ao processo de modernização da enologia portuguesa que, curiosamente, aparece pouco. Ou, por outra, aparece pouco em função do seu papel histórico e da sua notoriedade perante os consumidores.



Se a regra determina que os grandes produtores têm de aparecer pelo menos uma vez por ano junto dos jornalistas (com novidades, claro), Portugal Ramos só dá um ar da sua graça de dois em dois anos. Nesse tempo, ou está a imaginar novos vinhos ou está a disparar a umas pobres perdizes para os lados do Alentejo.



Mas como este ano comemora os 25 anos com a marca que leva o seu nome (na realidade já faz vinhos há mais tempo), os jornalistas esperavam que surgissem marcas ao nível, digamos assim, do Estremus, que é – na minha modesta opinião – uma das melhores coisas que se fez em matéria de tintos alentejanos nos últimos anos. Afinal de contas, 25 anos não é uma data qualquer.



Todavia, o enólogo optou por destacar o trabalho que tem vindo a fazer nos últimos anos na região dos vinhos verdes, convencido (e nisso tem razão) de que a qualidade crescente dos vinhos desta região é cada vez mais percebida cá dentro e lá fora. Vai daí temos, além de um Loureiro 2016, um Alvarinho 2015, um Alvarinho Reserva 2016, um Alvarinho espumante de 2014.



Ou seja, estamos perante vinhos que representam um trabalho afinado com a nobre casta do Minho, o que é boa notícia para os fãs do enólogo e que, claro, serve para celebrar com estilo os 25 anos da marca João Portugal Ramos.



Com mais ou menos madeira, vinhos afinados

Dantes não se fermentavam Alvarinhos em barricas novas de carvalho. Foram os trabalhos de Anselmo Mendes e Luís Cerdeira que permitiram perceber que a madeira faz bem a estes vinhos. No caso de Portugal Ramos temos um vinho Alvarinho que fermenta parcialmente em barrica nova (10 €) e outro que fermenta totalmente em barrica usada (20 €). Não é fácil escolher.