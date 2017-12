El Corte Inglés abre espaço de restauração de cinco estrelas

Gourmet Experience conta com seis chefs de renome.

23:05

A cadeia espanhola El Corte Inglés inaugurou em Lisboa um novo espaço de restauração de cinco estrelas que junta seis chefs de renome, entre os quais José Avillez, Kiko Martins e Henrique Sá Pessoa.

O Gourmet Experience fica no último piso do centro comercial, tem cinco mil metros quadrados, mil lugares sentados e 17 novos restaurantes e esplanadas. Além de poder provar pratos de autor vai poder também comprar charutos de todo o mundo, chá franceses, chocolates, gelados e muito mais no renovado Club del Gourmet.

Ao contrário do que acontece noutros food court, neste os empregados servem-no à mesa. Depois de pagar, recebe um pager com um localizador de GPS que irá transmitir aos tablets dos empregados a sua localização. É só aguardar sentado pelo seu prato.

O Gourmet Experience está aberto de domingo a quinta-feira, entre as 10h00 e as 00h00. À sexta-feira e sábado fecha à 1h00.