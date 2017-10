Ellen DeGeneres acusada de ser sexista por piada sobre seios de Katy Perry

Comentário da cantora não agradou a alguns internautas e figuras públicas.

If a man made this joke, Ellen would lead the cries of ‘SEXIST PIG!’ https://t.co/lgXNX82Nk8 — Piers Morgan (@piersmorgan) 25 de outubro de 2017

If a DUDE said this the World would stop https://t.co/I4rOKmIplI — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 25 de outubro de 2017

Ellen DeGeneres está a ser alvo de duras críticas por parte dos internautas nas redes sociais e até por parte de algumas figuras públicas internacionais.A polémica instalou-se quando a apresentadora publicou uma fotografia antiga ao lado da esposa, a atriz Portia Rossi, e da cantora e amiga Katy Perry. A imagem, que foi tirada durante a entrega dos prémios Grammy em 2013, foi publicada por Ellen DeGeneres a fim de parabenizar a cantora Pop, que esta quinta-feira completa 33 anos.A fotografia, que foi partilhada milhares de vezes pelos fãs da apresentadora e da cantora na época, mostra Ellen a olhar para os seios de Katy num tom de admiração. "Feliz aniversário Katy Perry! É hora de trazer os grandes balões", pode ler-se na legenda da publicação, cuja frase é uma referência à música 'Birthday' da cantora.Piers Morgan, o jornalista que apresenta o programa televisivo 'Good Morning Britain' foi uma das primeiras figuras públicas a criticar a frase utilizada por Ellen para descrever a imagem. "Se um homem fizesse essa piada, a Ellen seria uma das primeiras a acusá-lo de ser um 'PORCO SEXISTA'", escreveu na sua conta de Twitter.De seguida, o ator Michael Rapaport fez questão de demonstrar que partilha da mesma opinião de Piers Morgan. "Se fosse um homem a dizer isso o mundo parava", escreveu nas redes sociais.Os comentários negativos por parte de vários internautas não tardaram a surgir, que consideraram a publicação "inaceitável" e compararam a comediante ao realizador de cinema Harvey Weinstein, o protagonista do mais recente escândalo sexual em Hollywood, acusado de ter assediado várias atrizes e mulheres ligadas à indústria do cinema norte-americano."Como é possível uma piada destas ser aceite em Hollywood? Se fosse um homem, seria trucidado. Ah, mas espera, ela é lésbica. #Surreal", é um dos muitos comentários que figuram no Twitter.Apesar das críticas, outros utilizadores das redes sociais rapidamente defenderam a apresentadora, alegando que as duas eram amigas, e que por isso a piada era inofensiva. "Uma coisa é uma bricadeira entre duas pessoas que nutrem amizade uma pela outra. Outra coisa são comentários e atitudes injustificadas de um chefe no teu local de trabalho", escreveu um internauta no Twitter.Até ao momento, nem Ellen DeGeneres nem Katy Perry se pronunciaram sobre a polémica gerada.