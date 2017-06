Em Redondo cruzam-se sabores, saberes e patrimónios

Pelas ruas da vila, onde se cruzam os sabores do vinho e da melhor gastronomia da região, com destaques para as migas, as açordas e o ensopado de borrego, há ainda roteiros pelos grandes artistas da terra na arte de moldar o barro e da construção das famosas cadeiras alentejanas pintadas à mão. Sobre este característico mobiliário alentejano é possível observar cinco artesãos, alguns com lojas abertas ao público e com demonstrações de trabalho ao vivo.E depois do mobiliário, não poderá perder também o contacto direto com os oleiros redondenses, uma das tradições mais vincadas na região. São pelo menos nove mestres que fazem as suas próprias criações nas famosas rodas e que podem ser apreciados ao vivo.Quem for um pouco mais afoito, peça para pôr as mãos no barro e dê largas à sua imaginação. Devido à importância desta atividade, em 2009 foi inaugurado o Museu do Barro de Redondo, um dos espaços desta vila de visita obrigatória.Mas este concelho tem muitos mais para oferecer, sobretudo aos amantes da natureza e do património. Há até atividades que juntam os dois prazeres, como os quatro percursos pedestres pela serra D’Ossa ou por monumentos megalíticos das antas do Colmeeiro e da herdade da Candeeira.Na vila, a praça da República, o pelourinho e o castelo são as principais atrações. Completado todo este roteiro, nada melhor do que recuperar forças numa unidade turística.O Convento de São Paulo, erguido em 1182 no meio da natureza, em plena encosta da serra d’Ossa, em Aldeia da Serra, é agora um hotel-museu com um dos mais notáveis núcleos de painéis de azulejos do país, com 54 mil peças.