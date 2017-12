Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Embaixador português casa-se na Tailândia

Noivos dão o nó perante 250 convidados.

07:38

O embaixador português na Tailândia, Francisco Vaz Patto, deu o nó com o companheiro, Kevin Colleary, numa festa para 250 convidados que teve lugar em Bangkok, no passado dia 14.



As imagens da boda foram agora divulgadas e mostram a festa de arromba, que teve lugar nos jardins da Residência dos Embaixadores de Portugal na Tailândia, e que contou com a presença de familiares e amigos do casal.



A festa realizou-se ao final da tarde e, após os noivos trocarem alianças, teve lugar um luxuoso jantar para os convidados.