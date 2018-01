Encontrado morto no rio Ave idoso que tinha desaparecido em Vieira do Minho

Por Lusa | 16:38

O idoso que se encontrava desaparecido em Vieira do Minho, distrito de Braga, desde hoje de manhã foi encontrado morto no rio Ave, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Braga da GNR.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR/Braga disse que o octogenário foi encontrado morto no rio Ave, cerca das 16:00, a cerca de dois quilómetros da sua residência, por uma equipa do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS).

Cerca de 20 militares da GNR realizaram buscas na freguesia de Rossas, em Vieira do Minho, distrito de Braga, na sequência de um alerta sobre o desaparecimento de um octogenário, que sofria de Alzheimer.