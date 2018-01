Endesa com oferta de gás natural mais económica no mercado retalhista - ERSE

Por Lusa | 17:21

A Endesa tem a oferta comercial exclusiva de gás natural mais económica no mercado retalhista, de acordo com os três cenários analisados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) relativos ao terceiro trimestre de 2017.

Segundo o boletim divulgado hoje, para um casal sem filhos e sem aquecimento central, a oferta comercial de gás natural com menor fatura anual é a da Endesa, com um valor de 107 euros por ano, sendo 43 euros mais económica do que a oferta mais cara do mercado.

Também para um casal com filhos, a oferta de gás natural da Endesa, com um valor de 202 euros por ano, é a mais económica, representando uma poupança de 65 euros por ano face à oferta comercial mais cara, e nos agregados maiores - casal com quatro filhos - a fatura mais baixa é também a do comercializador espanhol - com um valor de 391 euros por ano, menos 118 euros do que a mais alta.