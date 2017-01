O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Em conversa com Carlos Sousa, no ‘Desafio Final’ (TVI), Érica Silva, de 24 anos, surpreendeu ao revelar que não simpatiza com Cristina Ferreira.