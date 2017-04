Escola do príncipe George custa 7000 euros por período

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%

25%

25%

50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







25% Muito insatisfeito

25%

25%

25%

50% Muito satisfeito pub

O príncipe George de Inglaterra, de três anos, vai frequentar uma nova escola a partir de setembro. O filho mais velho de William e Kate Middleton vai ter aulas no colégio privado Thomas’s Battersea, em Londres, que custa cerca de sete mil euros por período letivo.Os duques de Cambridge decidiram assim quebrar com mais uma tradição da família real inglesa, que habitualmente escolhia a escola de Wetherby.Fundada há 40 anos, a nova escola de George é frequentada por 540 rapazes e raparigas com idade entre os quatro e os 13 anos e dá primazia ao desporto, às artes e às atividades ao ar livre.