Escondidinho com comida caseira

Casa é gerida pelos mesmos proprietários há 30 anos. Está situada no coração da vila alentejana de Odemira.

Por Joaquim Bernardo | 09:30

Com ambiente familiar e acolhedor, ‘O Escondidinho’, situado no coração da vila de Odemira, abriu como restaurante há 30 anos. Antes, durante cerca de um século, funcionou como tasca e como ponto de paragem para quem viajava entre Lisboa e o Algarve.



Nesta casa aposta-se no peixe e na carne. Uma comida caseira para saborear longe de casa com uma relação qualidade-preço praticamente imbatível. Uma refeição completa fica em média por 10 euros.



O peixe grelhado e o arroz de tamboril são quase uma obrigatoriedade, assim como o cozido à portuguesa. As espetadas de lulas, as migas com carne do alguidar e a feijoada também não ficam atrás. Uma ementa que conta com 40 pratos durante todo o ano.



As sobremesas são de experimentar, mesmo quando parece já não haver espaço para mais. O destaque vai para o bolo de laranja com canela ou a tarte de figo com alfarroba, Tudo confecionado diariamente. Para os mais gulosos existem vários tipos de doces caseiros.



O vinho da casa é uma agradável surpresa. Mas na carta há propostas para todos os gostos e a preços acessíveis. Tudo para saborear com calma numa das duas salas acolhedoras do Escondidinho.