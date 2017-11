Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esporão biológico feito com Antão Vaz, a famosa casta alentejana

Quem ainda tenha algum preconceito com vinhos biológicos deveria provar este branco.

Por Edgardo Pacheco

A herdade do Esporão é fundadora do processo de modernização do setor vitivinícola português. Se os primeiros vinhos modernos chegaram ao mercado no final da década de 80, é preciso ter em atenção que o espírito visionário no Esporão começou ainda antes do 25 de Abril. O famoso PREC acabou por atrasar o processo (com uma gestão ruinosa na replantação de castas), mas tudo entrou nos eixos com a gestão da família Roquette.



Foram pioneiros na utilização das madeiras de estágio, na apresentação de vinhos varietais e na associação da marca a outros produtos da cultura mediterrânica, como é o caso do azeite (só os queijos e as manteigas não deram certo).



Nos últimos anos, a empresa de Reguengos decidiu apostar em força nas produções biológicas (vinhos e azeites). Se isto se percebe por razões de mercado (o crescimento do consumo de produtos bio cresce a olhos vistos), não deixa de ser um risco considerável quando estamos numa região quente, onde a dificuldade de combater as pragas é considerável.



Seja como for, ficamos espantados quando, por estes dias, provamos, nesse pequeníssimo restaurante lisboeta que é o Crouton (só serve produtos biológicos) o Esporão biológico branco, da colheita de 2016.



Feito com a casta alentejana Antão Vaz, tem aromas e sabores desafiantes, com fruta de polpa branca e equilíbrio entre estrutura, álcool e acidez.



Excelente para quem ainda tem preconceitos com vinhos biológicos.