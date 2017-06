Estadia no Puralã alia cultura ao descanso num local intemporal

Para os mais pequenos, o hotel apresenta um Media Center, com tablets adaptados a diferentes alturas, consolas como PlayStation e Wii e, também, a promoção de atividades com animadores.



O Natura Clube & SPA dispõe de piscina interior e exterior, jacuzzi, sauna e hammam, para além dos tratamentos e massagens do Ritual da Lã, que complementam a oferta.Para os mais pequenos, o hotel apresenta um Media Center, com tablets adaptados a diferentes alturas, consolas como PlayStation e Wii e, também, a promoção de atividades com animadores.

A mais recente novidade hoteleira da serra da Estrela propõe aos seus visitantes contactar de perto com a história da cidade da Covilhã e, ao mesmo tempo, relaxar num local descontraído.A fachada exterior do edifício representa as três cores tipicamente associadas à lã: cru, castanho-escuro e castanho-claro, com oliveiras que marcam a ligação indissociável a uma das mais comuns paisagens da região e à produção do azeite da Beira Baixa.A comodidade dos hóspedes foi uma das maiores preocupações da renovação do espaço. Com uma decoração contemporânea, fortemente marcada por apontamentos de lã, o espaço foi concebido para convidar ao lazer, à descoberta e ao relaxamento.No restaurante do hotel, os clientes podem degustar a recriação de pratos típicos da região, com sugestões das melhores iguarias.