Estado federal norte-americano arrisca paralisia devido a impasse orçamental

Por Lusa | 18:41

O Estado federal norte-americano poderá ficar parcialmente paralisado, deixando centenas de milhares de funcionários federais com os salários congelados, caso o Senado não consiga aprovar até à meia-noite de hoje um acordo de orçamento provisório.

A maioria republicana na câmara alta do Congresso dos EUA (o Senado), a oposição democrata e a Casa Branca trabalhavam durante a tarde de hoje num possível acordo sobre o financiamento do Estado. O Senado tem até à meia-noite de hoje (05:00 de sábado em Lisboa) para aprovar uma extensão do orçamento por quatro semanas, até 16 de fevereiro.

Para tal, precisa de um mínimo de 60 votos (em 100 senadores). Como os Republicanos apenas têm 51 assentos no Senado, vão precisar de votos dos Democratas, atualmente empenhados em tentar fazer trocas de apoios para salvar o programa que protege da deportação os jovens indocumentados que chegaram ilegalmente aos EUA com os seus pais, o DACA (criado pelo antigo Presidente, Barack Obama, mas que o Presidente Donald Trump disse querer rasgar).