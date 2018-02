Estudo inédito quer caracterizar zonas de berçário de tubarões em Cabo Verde

Por Lusa | 10:09

Um investigador da Universidade de Lisboa está a estudar a existência de zonas de berçário de tubarões na ilha da Boavista, em Cabo Verde, fenómeno que ainda não tinha sido documentado no Atlântico Este.

As zonas de berçário de tubarões não são muito conhecidas mundialmente, principalmente nesta zona, estando mais descritas no Atlântico Oeste, junto às Caraíbas ou ao Brasil, explicou à Lusa o coordenador do projeto, Rui Rosa, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

"Neste momento estamos a estudar os recém nascidos, nós não sabemos de onde vêm os progenitores, sabemos é que estas populações vão lá para utilizar esta área como berçário", adiantou, sublinhando que já foram ali observados juvenis de tubarões-martelo e de pontas pretas.