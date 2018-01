Estudos para remoção de resíduos em antigas áreas industriais da Baia do Tejo vão ser apresentados

Por Lusa | 07:30

O secretário de Estado do Ambiente vai visitar, na quarta-feira, o parque empresarial da Baía do Tejo, no Barreiro, para avaliar o processo de remoção dos passivos ambientais, sendo também apresentados estudos para nova fase de retirada de resíduos.

"Será feito ponto de situação dos investimentos na requalificação ambiental dos territórios e da fase em que se encontra a remoção dos passivos no Barreiro e Seixal", anunciou a Baía do Tejo, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A Baía do Tejo, do universo Parpública (empresas detidas pelo Estado), tem a seu cargo a gestão dos Parques Empresariais localizados no Barreiro, Seixal e Estarreja, bem como o desenvolvimento do projeto Arco Ribeirinho Sul, que prevê a requalificação de antigas áreas industriais da Quimiparque, no Barreiro, da Siderurgia, no Seixal, e da Margueira, em Almada.