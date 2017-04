EUA prontos para atacar de novo a Síria "se necessário"

Os Estados Unidos advertiram esta sexta-feira que estão prontos para desencadear novos ataques contra o regime sírio, um dia após o bombardeamento de uma base militar síria que provocou fortes protestos de Damasco e dos seus aliados russo e iraniano.

"Estamos prontos para fazer mais, mas esperamos que não seja necessário", preveniu em Nova Iorque a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, perante o Conselho de Segurança.

A diplomata norte-americana intervinha no decurso de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a primeira ação militar de Washington contra o regime de Bashar al-Assad em seis anos de guerra.



O ataque ocorreu três dias após um presumível ataque químico contra uma cidade rebelde do noroeste do país e atribuído ao poder sírio, que negou qualquer envolvimento.



O Pentágono sugeriu que os sírios terão recebido auxílio para efetuar a operação, mas não se arriscaram a acusar diretamente a Rússia.









"Os Estados Unidos atacaram território soberano da Síria. Consideramos este ataque uma violação flagrante da lei internacional e um ato de agressão", declarou o representante de Moscovo na ONU, Vladimir Safronkov, durante esta reunião.



A presidência síria qualificou por sua vez de "ato idiota e irresponsável" os ataques da madrugada de hoje.



Os ataques foram ordenados na noite de quinta-feira pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que até então sempre se tinha pronunciado desfavorável qualquer intervenção direta contra Damasco.



